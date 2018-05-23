Metafor Festivali 23 Mayıs'ta

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin yıl boyunca ürettiği yaratıcı projelerin sergilendiği Project’04 kapsamında düzenlenecek “Metafor Festivali”nde 10’ar dakikalık 21 performans gerçekleştirilecek. Öğrenciler, İkinci Yeni şairlerinin şiirlerinden esinlenerek oluşturdukları performansları, 23 Mayıs günü santralistanbul’da sergileyecek.

Şiirde hayal gücüne önem veren, alışılagelmiş dil kalıplarını yıkan bu şairlerden ilham alan Bilgi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi programı öğrencileri, alışılmadık bir performans gerçekleştirecek. Bu yıl dördüncü kez, 23 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek “Metafor Festivali”, 10’ar dakikalık 21 performanstan oluşacak.

Metafor Festivali Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı’nda Fulya Peker’in verdiği Yönetmenlik ve Prodüksiyon dersi kapsamında öğrencilerin kendi meselelerine ve yaratıcı süreçlerine yakın buldukları “İkinci Yeni” şairlerinin şiirlerinden esinlenerek oluşturuldu.

öğrenciler, birbirlerinin yönetmeni, tasarımcısı ve oyuncusu olarak görev alıyor ve tasarım malzemesi olarak sadece sokakta buldukları atıkları kullanıyor. “Metafor Festivali”, santralistanbul Kampüsü’nün dış mekanlarında gezici ve mekana özgü sahneleme yöntemleriyle sergilenecek. Seyirciler performansları yine öğrenciler tarafından hazırlanan bir performans haritası ve broşür yardımıyla takip edebilecek.

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