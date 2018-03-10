Metal Gear ve ona bağlı Konami çok büyük iki dev marka. Metal Gear ilk 1987’de çıktı, Hideo Kojima’nın geleceğine yön verdi. Ancak bu birliktelik bitti, şimdi piyasaya çıkan Metal Gear’ı merak etmemek elde değil. Konami, Kojima’nın sivri zekâsı olmadan oyunu sulandırıp günümüz dinamiklerine batırıp çıkarmış. HT Cumartesi'nden İlker Karaş'ın haberi...

Baştan uyaralım, bu yazı gerçekleri ele aldığımız sert bir yazı. Malum biz bu seride çok fazla şey bulduk, çok şey yaşadık ve şimdi böyle cidden fos bir işin ortaya çıkmasına da bozulduk.

Koskoca Metal Gear serisine envai çeşit materyal ekleyip açlık, susuzluk, yorgunluk ve zombi baskını eklemekle olmuyor. Zaten oyun grafiksel anlamda bir önceki yapımın aynısı. Hikâye olarak da seride daha önce gördüğümüz 2 oyunun arasında bir zamanda geçiyor. Ana karakterimiz ise alelade bir asker! İlk problem de burada başlıyor. Metal Gear serisinde her isim efsaneleşmiş bir background’a sahiptir ve siz de o karakterle hikâyesi üzerinden bir bağ kurarsınız. Kojima’nın olmadığı bir oyunda herhalde bütün bu risklerden kaçınmışlar.

Düşük profilden girip konuyu ‘survival’ oyununa çevirmek istemişler. Bir de neden kestiğimiz koyun, topladığımız ağaçlar aynı yerde bir süre sonra yeşeriyor? ‘Oyun hem zor hem de mantıksız nasıl yapılır?’sorusuna cevap olmuş. Anormal süratle azalan bir açlık ve susuzluğa rağmen her yerde biraz eforla bunları bulabiliyorsunuz. Ben oyunu oynarken ara ara “Ya ben acaba Dead Rising mi oynuyorum?” dediğim çok oldu. Craft ekranında ‘neyi toplayıp ne yapmam lazım’ diye düşünmekten yorgun düştüm. Bir diğer önemli husussa sessizlik. Metal Gear denildiğinde iş ‘stealth-action’ denen sessiz ve derinden iş bitirmeye odaklı bir oynanış ister. Şimdi ne sessizlik ne de derinlik kalmış oyunda. ‘Bam güm’ diye önden girip arkadan döve döve çıkmanız olası. Oyunun senaryo eksikliğini burada abartı şekilde içerik basarak ve combat tarafını yoğun tutarak kapatmak istemişler lakin olmamış.

PARAYLA KARAKTER SATIN ALMA

En büyük sıkıntılı konuysa Konami’nin adeta Metal Gear serisinin kendi bacağına sıkmasını sağladığı ‘coin sistemi’ olmuş. Yeni bir karakter açmak için ya karakteri silmeniz (tabii bu durumda bütün oynadığınız save’iniz de siliniyor) ya da parası neyse verip yeni karakter açmanız gerekiyor. PC için 130, PS4 için 170 lira... Unutmadan, bu gerçek parayla satın alınacak coin’lerle karakterinizin istediğiniz özelliğini de artırıyorsunuz. Pay 2 Win oyunlara kızdığımız şu günlerde ‘AAA’ olarak tanımlanan bir oyun ve onun firmasının oyuna yenilik diye getirdiği bu fikri de alkışlıyoruz. Umarız ilerleyen zamanda Konami bu hatasını anlar ve Metal Gear adına gerçekten kafa yordukları, sağdan soldan trend olan fikirleri oyuna empoze etmeye çalışmadıkları, ayakları tamamıyla yere basan bir oyun yapar.