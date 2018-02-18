2018 Salon Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda olimpik yay genç erkeklerde mücadele eden Mete Gazoz, gümüş madalya kazandı.

ABD'nin Yankton kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Mete Gazoz, olimpik yay genç erkekler finalinde Ukraynalı Ivan Kozhokar ile karşılaştı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milli sporcu Mete, finalde rakibiyle 5-5 berabere kaldı ve beraberlik atışları sonucunda dünya ikincisi olarak gümüş madalya aldı.