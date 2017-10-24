Mete Kalkavan'a küfür eden Caner Erkin ceza almayacak!

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Siyah-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak ligde oynadığı son 5 maçında da puan kaybetti. Öte yandan maçın sonlarında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği ekranlara yansıyan Caner Erkin, gündeme oturdu. Hakem Kalkavan'ın maç sonu raporu ortaya çıktı!

DHA'da yer alan habere göre Kalkavan'ın bu küfürü işitmediği raporlara da yansırken, maçta görevli olan tüm hakem ve gözlemcilerin de gürültü yüzünden Caner'in küfürlerini duyamadıkları bildirildi. Duyulsaydı Kalkavan'ın o an direkt kırmızı kart da çıkarabileceği belirtilirken, karşılaşmanın hakem gözlemci raporlarında yer almayan küfürlerin, görüntülerden de ceza uygulaması kaldırıldığı için yaptırıma uğramayacağı kaydedildi. Caner Erkin, sadece üst üste gördüğü sarı kartlar nedeniyle Aytemiz Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.



Bu arada MHK'nin, Mete Kalkavan'ın yönetimini başarısız bulmadığı, verdiği kararların skoru değiştirmediği görüşünde birleştiği belirtildi. Kalkavan'ın 8.2 puan ile haftayı kapacağı öğrenildi.

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