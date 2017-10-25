Son Dakika: Caner Erkin'e, Mete Kalkavan'a küfür ettiği için soruşturma açıldı

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş ile Başakşehir'in 1-1 berabere kaldığı maçın hakemi Mete Kalkavan'a küfür eden Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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Mete Kalkavan

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