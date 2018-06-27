Başar'dılar!

Akdeniz Oyunları’nda grekoromen güreşte Metehan Başar ve Yunus Emre Başar, ‘ailece’ zirveye çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Güreşte ülkemizin aldığı iki altın madalyayı boyunlarına takan Metehan ve kuzeni Yunus Emre, Türkiye’ye çifte şampiyonluk kazandırdıkları için gurur duyduklarını söylediler.

İspanya’daki oyunlarda 77 kiloda mindere çıkan Yunus Emre Başar, finalde Olimpiyat ve dünya şampiyonu Sırp Davor Stafanek’i 5-0 yendi. 87 kiloda mücadele eden Metehan Başar da finalde Cezayirli Bachir Sidaraza’yı 2-1 yenerek altın madalyayı boynuna taktı. Finalde kaybeden Elçin Ali Gümüş, 3.’lük-5.’lik maçını kazanan Murat Fırat da bronz madalya aldı.

Böylece Türkiye grekoromen güreşi 2 altın, 1 gümüş, 1 bronzla tamamladı. Milliler serbest ve kadınlar güreşte de madalya mücadelesi yapacak. Yunus Emre Dede 97 kiloda rakiplerini mağlup ederek bronz madalya kazandı.

NESLİHAN ALTIN ALDI

Badmintonda ise olimpiyat tecrübesi bulunan Neslihan Yiğit, finalde İspanyol Beatriz Corrales Ocana’yı 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Aliye Demirbağ da Fransız Yaelle Clara Hoyaux’u 2-0 yenerek bronz madalya elde etti. Türkiye, erkek ve kadın takımda aldığı iki gümüş ile birlikte badmintonda 1 altın, 3 gümüş madalyaya ulaştı.

Hentbol Milli Takımımız ise D Grubu’nda Mısır’ı 31-24 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, bugün C Grubu ikincisi ile yarı finale yükselebilmek için karşılaşacak.