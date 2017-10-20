Orionid meteor yağmuru saat kaçta?

Her yıl Ekim ayında görüntülenebilen Orionid meteor yağmuru için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gökyüzündeki görsel şöleni izlemek isteyen binlerce vatandaş, merakla "meteor yağmuru saat kaçta?" ve "Orionid meteor yağmuru ne zaman?" sorularını soruyor. İşte Orionid meteor yağmuruna dair detaylar...
ORİONİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA?
Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutunda oluşan iki meteor yağmurundan biri olan Orionid meteor yağmuru, her yıl Ekim ayında tüm dünyada gözlemlenebiliyor. Gökyüzünde görsel şölen izlemek isteyen vatandaşların yakından takip ettiği meteor yağmuru, 21-22 Ekim tarihleri arasında izlenebilecek. Meteor yağmurunun en iyi gece 01:00 ile 04:00 saatleri arasında izlenebileceği belirtildi.
Öte yandan Orionid meteor yağmuru, çıplak gözle izlenebilecek. Yani bu görsel şöleni izlemek isteyenler herhangi bir teleskoba veya dürbüne ihtiyaç duymadan çıplak gözle şehrin az ışık alan bölgelerinden net bir şekilde izleyebilecekler.
Saatte yaklaşık 20 meteorun kaymasıyla oluşacak olan meteor yağmuru için Greenwich Gözlemevi'nde görevli astronom Tom Kerss "Sabrederseniz gökyüzünü hızla yaran parlak yıldız kaymalarını görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
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