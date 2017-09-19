Meteorloji Genel Müdürlüğü'nce, hava sıcaklıklarının, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde, 6 ila 10 derece azalacağının ve mevsim normalleri civarına düşeceğinin tahmin edildiği duyuruldu.
İL İL HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, geçtiğimiz 2 hafta boyunca yurt genelinin, sıcak ve yağışsız hava dalgasının etkisi altında kaldığı belirtildi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrettiği hatırlatılırken, bazı illerde bugüne kadar ölçülmüş en yüksek eylül ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığı kaydedildi.
SICAKLIK YARIN MARMARA'DA HİSSEDİLİR DERECEDE ARTACAK
Yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının yarın Marmara Bölgesi'nde hissedilir derecede artacağının, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağının ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğinin beklendiği belirtildi. Öte yandan perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege'de, cuma günü ve haftasonunda ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir olmak üzere hava sıcaklığının azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği kaydedildi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ayrıca "21 Eylül 2017 Perşembe günü Trakya'da sıcaklık azalmasıyla birlikte başlayacak sağanak yağışların; 22 Eylül 2017 Cuma günü yurdumuzun kuzeybatısında (Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı), haftasonunda ise ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde (Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu) etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi.
- hava durumu
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