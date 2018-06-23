Haftayı bulutlu bir havada geçiren İstanbul için Meteoroloji’den bir uyarı daha geldi. Yapılan uyarıda Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların 1-2 derece düşeceği bilgisi verilirken 8 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. İller arasında İstanbul’da yer alıyor…

YURDUN GENELİ YAĞIŞLI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Başkent Ankara dahi İç Anadolu (Kayseri dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana ve Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cumartesi) Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

MARMARA'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Marmara'nın kuzey ve batısında 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, bugün (Cumartesi) öğleden sonra Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların; bugün (Cumartesi) Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.