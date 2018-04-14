Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin son dakika açıklamaları... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınlamış olduğu hava durumu tahmin raporunda Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari için sağanak yağış uyarısında bulundu. Öte yandan Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesinin beklendiğini belirtti. İşte 14 Nisan güncel hava durumu tahmin raporu...
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Marmara Bölgesi
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Az bulutlu
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
Ege Bölgesi
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi
Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 25°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, batı ilçeleri yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
NİĞDE °C, 22°C
Az bulutlu
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde puslu, öğle saatlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARABÜK °C, 27°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde puslu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri sisli ve puslu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri sisli ve puslu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 19°C
Çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu
Doğu Anadolu Bölgesi
Az bulutlu, doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°C
Az bulutlu
TUNCELİ °C, 24°C
Az bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
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