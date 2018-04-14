Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin son dakika açıklamaları... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınlamış olduğu hava durumu tahmin raporunda Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari için sağanak yağış uyarısında bulundu. Öte yandan Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesinin beklendiğini belirtti. İşte 14 Nisan güncel hava durumu tahmin raporu...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Marmara Bölgesi

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Az bulutlu

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 24°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 24°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, batı ilçeleri yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

NİĞDE °C, 22°C

Az bulutlu

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde puslu, öğle saatlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARABÜK °C, 27°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde puslu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri sisli ve puslu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 19°C

Çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu

Doğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu, doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Az bulutlu

TUNCELİ °C, 24°C

Az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

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