Kar yağışı ne zaman başlayacak? Meteoroloji'den uyarı! İstanbul hava durumu

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte ülke geneli yağışlı sistemin etkisi altında kalacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamada haftabaşından itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12 derece) azalacağı belirtildi.

GÜN GÜN HAVA DURUMU



18.11.2017 Cumartesi: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu ile ic kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



19.11.2017 Pazar: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi tahmin ediliyor.



20.11.2017 Pazartesi: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Afyon, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



21.11.2017 Salı: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun (Iğdır, Ağrı ve Van hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



22.11.2017 Çarşamba: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

hava durumu

meteoroloji

kar yağışı

kar ne zaman yağacak

kar yağışı ne zaman