Meteoroloji'den Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya çevrelerinde çok kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerinde il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor.