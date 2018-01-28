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DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARDAHAN °C, -4°C

Çok bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu