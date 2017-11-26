Meteoroloji'den hava durumu tahmini (26.11.2017) En düşük sıcaklık Kars'ta ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3-6 derece altında seyredeceği Kars ve çevresinde, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı görülmesi bekleniyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 19, Ardahan'da 12, Erzurum'da 12, Ağrı'da 10, Iğdır'da 8, Erzincan ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü. Gün içindeki hava sıcaklıkları ise Iğdır'da 7, Erzincan'da 4, Tunceli'de 2, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Kars'ta 2, Erzurum'da 1 derece olacak. Bölgede kar kalınlıkları ise Ardahan'da ve Kars'ta 6, Erzurum'da 4 santimetre oldu.
ÖRDEK GÖLÜ DONDU
Kentteki soğuk hava yüzünden Sarıkamış ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Keklik deresinde yer alan Ördek Gölü'nün yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.
Sarıçam ormanlarıyla çevrili göl, çevresinin karla, yüzeyinin de buzla kaplanması dolayısıyla seyirlik manzara oluşturdu.
Yaban ördekleri ve angutlar başta olmak üzere birçok yabani kuşa barınma imkanı sağlayan gölün donmamış olan girişindeki küçük bir alanda yüzen ördeklerin daha sonra buzla kaplı kısımda dinlendikleri gözlendi.
Göl kenarındaki kültür alabalığı üretme tesislerinde çalışan Kasım Gündüz, AA muhabirine, havaların aniden soğumasıyla gölün donduğunu söyledi.
Gölün Sarıkamış'ta 4 mevsim doğal güzelliğini koruyan önemli alanlardan olduğunu anlatan Gündüz, "Son üç gündür kent merkezinden daha yüksek rakımdaki Sarıkamış'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Bu nedenle Ördek gölümüz dondu. Ördekler, gölün girişinde küçük bir alan var orada yaşamlarını sürdürüyor. Önümüzdeki hafta soğuk havanın süreceği bildiriliyor, bundan sonra göl donmuş olarak kalır." dedi.
KURA NEHRİ KAPLICAYI ANDIRDI
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Ardahan'da ise yüzeyinin tamamına yakınını buzla kaplanan Kura Nehri'nde günün ağarmasının ardından yaşanan sıcaklık nedeniyle buharlaşma oldu.
Nehirde adeta kaplıcayı andıran buharlaşma nehrin üzerindeki Ardahan Köprüsü'nden geçen vatandaşlarca ilgiyle izlendi.
METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ
Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkenin güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın batı kıyıları ile Edirne'nin güney kesimleri ve zamanla Trakya'nın batısı ile Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşecek yağışların bu sabah ilk saatlerde Antalya'nın Finike, Kumluca ve Kemer ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde artacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde İskenderun Körfezi'nde kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 Km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, 12 derece
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 16 derece
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 18 derece
Adana: Parçalı bulutlu, 19 derece
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, il merkezi ve batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 18 derece
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 16 derece
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, 13 derece
Erzurum: Parçalı bulutlu, -1 derece
Diyarbakır: Parçalı bulutlu, 8 derece
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