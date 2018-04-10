Nisan ayının ortasında Meteoroloji'den iki önemli uyarı geldi. Hem kuvvetli yağış hem de yoğun sis uyarısı yapan Meteoroloji, 13 il için tedbirli olunması konusunda ayrıca uyardı. İşte uyarı yapılan o iller...

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Kırşehir, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Kırıkkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Osmaniye'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ege Bölgesi ile Marmara'nın güneyinde pus, Marmara'nın kuzey kıyıları ve Karadeniz kıyı kesiminde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kıyı kesimlerde batı ve güneybatı, iç kesimlerde yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ülkemizin güney kesimlerinde beklenen yağışların; Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Osmaniye'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN SİS UYARISI: Marmara’nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen sis hadisesinin zaman zaman yoğunluğunu artarak devam edeceği tahmin edildiğinden başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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