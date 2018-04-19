Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan hava durumu raporunda öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ve gece saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeybatısı ile Konya çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Ayrıca yarın için tüm bölgeler için yağış uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji 19 Nisan hava durumu ve detaylar...

YARINA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük tahmin raporunda, Cuma günü yurdun tamamında yağış beklendiği bilgisi yer aldı. Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında sağanak ve gök gürültülü şekilde görülecek olan yağışlar, Cumartesi günü yurdu terk edecek.

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU RAPORU - 19 NİSAN

Marmara Bölgesi

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile İstanbul'un Avrupa yakası'nın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

EDİRNE °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren il merkezi ve kuzey kesimleri sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KOCAELİ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

OSMANİYE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık, zamanla güneyinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Konya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyıları ve zamanla Doğu Karadeniz'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ORDU °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğu kesimleri ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MUŞ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TUNCELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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