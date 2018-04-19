Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan hava durumu raporunda öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ve gece saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeybatısı ile Konya çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Ayrıca yarın için tüm bölgeler için yağış uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji 19 Nisan hava durumu ve detaylar...
YARINA DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük tahmin raporunda, Cuma günü yurdun tamamında yağış beklendiği bilgisi yer aldı. Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında sağanak ve gök gürültülü şekilde görülecek olan yağışlar, Cumartesi günü yurdu terk edecek.
BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU RAPORU - 19 NİSAN
Marmara Bölgesi
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile İstanbul'un Avrupa yakası'nın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
EDİRNE °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren il merkezi ve kuzey kesimleri sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
KOCAELİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
Ege Bölgesi
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
OSMANİYE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık, zamanla güneyinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Konya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyıları ve zamanla Doğu Karadeniz'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ORDU °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğu kesimleri ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MUŞ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TUNCELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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