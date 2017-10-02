Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/metrekare üzeri) olması bekleniyor.
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SICAKLIKLAR AZALACAK
Tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, 18 derece
İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlı, 21 derece
İzmir: Parçalı bulutlu, 27 derece
Bursa: Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, 20 derece
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Antalya: Parçalı bulutlu, 29 derece
Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 17 derece
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 20 derece
Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, 16 derece
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 27 derece
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