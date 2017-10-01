Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bugün sıcaklığın kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz kıyıları, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güney doğusunda kuvvetli (40-60 yer yer 70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
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RİZE VE ÇEVRESİ İÇİN UYARI
Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde bu sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 02.10.2017 Pazartesi gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olarak, şiddetli ve yer yer aşırı yağış (100 kg/metrekare üzeri) bırakması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek heyelan, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
İSTANBUL'DA ÇOK KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
İstanbul'da da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor. Bugün için bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 21 derece
İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, Anadolu yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor, 19 derece
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 23 derece
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30 derece
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 23 derece
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 21 derece
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 21 derece
Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 19 derece
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 29 derece
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