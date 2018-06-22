Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç ve Batı Kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul çevreleri, Çanakkale ve Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Kütahya, Balıkesir, Bilecik, Çankırı çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa'nın güney ve doğusu, Sakarya'nın güney kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SAAT 12:00 İLE 18:00 ARASI TÜRKİYE'NİN YAĞIŞ HARİTASI

Batı Akdeniz'in Batısında (Kalkan - Kumluca arası) fırtına bekleniyor!

Batı Akdeniz'in batısında (Kalkan-Kumluca arası) rüzgarın yarın (22.06.2018 Cuma) öğle ve akşam saatlerinde batılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve denizcilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı: 22.06.2018 15:00-22.06.2018 23:00

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