Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesi üzerinden bugünün hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayınlanan hava durumu raporunda, yurt geneli hava sıcaklıkları ve yağış türleri hakkında bilgi verildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den hava durumu tahminleri...
HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, Muş ve Tunceli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Marmara Bölgesi
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Ege Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesiminin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç Ege'de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak () eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi
Parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt evrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısı ile Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, Tunceli ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde don olayı bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA DURUMU
Güney Ege açıklarında fırtına, Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Karadeniz
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile gece saatlerinde geneli yağmurlu,
Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde;
Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 1,5 ila 2,5m,
Görüş: İyi, yağış anında orta.
Marmara Denizi
Hava Durumu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı,
Rüzgâr: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde;
Dalga: 1,5 ila 2,5m,
Görüş: İyi, yağış anında orta.
Ege Denizi
Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı,
Rüzgâr: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğu, güneyi güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa)¸Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinde açıklarında 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde,
Dalga: 2,0 ila 3,0m, akşam Güney Ege açıklarında 3,0 ila 4,0m;
Görüş: İyi, yağış anında orta.
Akdeniz
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz'in batısı sağanak yağışlı,
Rüzgâr: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunda 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde,
Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Akdeniz'in doğusunda 1,5 ila 2,5m;
Görüş: İyi, yağış anında orta.
Van Gölü
Hava Durumu: Parçalı bulutlu,
Rüzgâr: Batı ve kuzeybatı, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde,
Dalga: 0,25 ila 0,5m,
Görüş: İyi.
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