Meteoroloji'den yapılan son gava durumu değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin aralıklarla yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların ise genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Kırklareli'nin yüksekleri, Bilecik, Kütahya, Ankara ve Eskişehir'in yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş, Hatay, Kilis ve G.Antep ile akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile güneydoğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey, iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş, Hatay, Kilis ve G.Antep ile akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, trafikte aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK

İstanbul'a beklenen kar sonunda geliyor. Meteoroloji'den alınan tahmin raporlarına göre kar yağışı 28 Şubat 2018 Çarşamba günü yağmur ile karışık şekilde başlayıp, 1 Mart 2018 Perşembe günü tamamiyle kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul'da bugün çok bulutlu, Edirne dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Kırklareli, Kocaeli,Sakarya ve Tekirdağ'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor..

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, Edirne çevreleri dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ'ın yüksekleri ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BURSA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, güney ve iç kesimleri ile bu sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

AYDIN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Ankara ve Eskişehir'in yüksek kesimleri ile Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KAYSERİ °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların G.Antep ve Kilis ile akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ver pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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