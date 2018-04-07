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Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini! İstanbul'da yağış olacak mı? (7 Nisan Cumartesi)

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'da bugün sıcaklıklar 10 ila 17 derece arasında seyredecek. Bugün İstanbul'da yağış beklenmezken, parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminleri...

07.04.2018 - 10:18 | Güncelleme:

İstanbul'da haftasonu için geçtiğimiz günlerde yağış uyarısı yapan Meteoroloji'nin yeni tahminlerine göre, İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu hava seyredecek. Ülke genelinde ise parçalı, batı kesimlerin çok bulutlu, bazı bögelerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, 7 Nisan Cumartesi hava durumu tahminleri...

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Parçalı, batı kesimlerin çok bulutlu, Trakya, Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa çevreleri ile Bursa'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Balıkesir çevreleri ile Bursa'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kesimlerde kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDIRNE °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimi, öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

UŞAK °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MERSIN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ÇORUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

HAKKARİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MARDIN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, kıyıları gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50km/sa), kuzeyinde 5 ila 7 (40-60km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatı, ilk saatlerde Doğu Akdeniz'de kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

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