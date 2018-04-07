İstanbul'da haftasonu için geçtiğimiz günlerde yağış uyarısı yapan Meteoroloji'nin yeni tahminlerine göre, İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu hava seyredecek. Ülke genelinde ise parçalı, batı kesimlerin çok bulutlu, bazı bögelerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, 7 Nisan Cumartesi hava durumu tahminleri...
YURT GENELİ HAVA DURUMU
Parçalı, batı kesimlerin çok bulutlu, Trakya, Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa çevreleri ile Bursa'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Balıkesir çevreleri ile Bursa'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kesimlerde kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDIRNE °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimi, öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
UŞAK °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MERSIN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ÇORUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BİNGÖL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
HAKKARİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MARDIN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, kıyıları gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50km/sa), kuzeyinde 5 ila 7 (40-60km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatı, ilk saatlerde Doğu Akdeniz'de kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.
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