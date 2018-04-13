Meteoroloji, bugünkü hava durumu raporunda 11 şehir için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Ayrıca dün olduğu gibi Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz için de sis ve pus beklendiğini belirten Meteoroloji, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağını belirtti.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Rize, Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişlik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU RAPORU
Marmara Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sis hadisesi bekleniyor.
BİLECİK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer puslu ve sisli
KOCAELI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
Ege Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Parçalı, doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Yozgat çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KIRŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum ve Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Şırnak ve Hakkari çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
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