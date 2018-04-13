Meteoroloji, bugünkü hava durumu raporunda 11 şehir için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Ayrıca dün olduğu gibi Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz için de sis ve pus beklendiğini belirten Meteoroloji, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağını belirtti.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Rize, Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişlik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU RAPORU

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sis hadisesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer puslu ve sisli

KOCAELI °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı, doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Yozgat çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KIRŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum ve Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Şırnak ve Hakkari çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

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