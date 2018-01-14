İstanbul'a yılın ilk karı düştü. Milyonlarca İstanbullu 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunu merak ediyordu. Üsküdar Çamlıca’da öğle saatlerinde ilk kar yağışı görüldü.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi verilerinden derlenen bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nin bugün çok bulutlu olması bekleniyor.



BU SAATLERE DİKKAT! ETKİLİ OLABİLİR

AA'nın haberine göre, İstanbul'da gün içerisinde yerel ve hafif şekilde görülecek yağışların, öğle saatlerinden itibaren sulu kar ve yüksek yerlerde kar şeklinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Yağışlı havayla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden poyraz, fırtınamsı rüzgar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Aralıklarla kar yağışı öngörülen İstanbul'da, sabah 4 derece olan hava sıcaklığının gece 1 derecelere düşeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin de yağışlı olması bekleniyor.

Yağışların, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın 3 ila 7 derece azalması öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar, poyrazdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılıyor.

İSTANBUL'A İLK KAR DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Bu uyarının ardından şehrin bazı yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlendi. Üsküdar Çamlıca’da öğle saatlerinde yağan yağmurla birlikte zaman zaman karın da yağdığı görüldü

İSTANBUL'DA KAR ALARMI! İBB HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından buzlanmaya karşı İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, bünyesindeki 235 bin ton ham tuzla alarm durumuna karşı hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda Kartal'da bulunan 80 bin tonluk dev tuz dağı havadan görüntülenirken tuzların sevkiyat çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından yollarda trafik oluşmaması ve kar yağışının etkisiyle meydana gelen buzlanmanın önüne geçebilmek amacıyla yollara dağıtılmak üzere ham tuzlar hazır hale getirildi. Kentte kar alarmının verilmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesindeki 235 bin ton ham tuz, bin 378 araç ve iş makinesi ile 6 bin 992 çalışanıyla acil duruma karşı hazır bekliyor. Bu kapsamda buzlanmaya karşı bünyesinde 80 bin ton ham tuz bulunduran Kartal'daki tuz deposu havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde kar yağışının etkisiyle İstanbul'un ana ve ara arterlerinde buzlanmaya karşı kullanılacak olan ham tuzun dozerler ile alınarak makinelerde işlendiği görülüyor. Sevkiyat çalışmalarının hız kazandığı depoda işlenen tuzlar dağıtılmak üzere kamyonlara yükleniyor. Kamyonlara yüklenen tuzlar ana caddelerde, sokaklarda, kaldırımlarda buzlanmaya karşı kullanılmak için İstanbul'un dört bir yanına ulaştırılıyor. Alanda bir yandan ham tuzlar dağıtıma hazır hale getirilerek araçlara yüklenirken bir yandan depoya yeni tuzlar getiriliyor. Depoda ayrıca yollardaki buz oluşumuna karşı çok sayıda tankla solüsyon üretimi yapılarak yoğun kar yağışının olduğu noktalara ekipler tarafından ulaştırılması sağlanıyor.

Depoda ayrıca birçok bölge kameralarla izlenerek acil müdahale gereken noktalara ekiplerin hızlı bir şekilde ulaştırılması sağlanıyor. Bu sene ilk defa belirli noktalarda ve güzergahlarda ekiplerin yetersiz kalabileceği olası durumlara karşı vatandaşlara pratik çözüm sunabilmek için kutu olarak hazırlanan ham tuzlar bırakılıyor.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

AA'nın haberine göre, Ankara'nın Ayaş ilçesinde başlayan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.

Sabah saatlerinde Ayaş ilçesi Ayaşbeli ve Atderesi mevkilerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Karayolları ekipleri, kar küreme araçlarıyla ilçenin en yüksek mevkilerinde kar küreme ve yol tuzlama çalışması başlatırken tedbirsiz yola çıkan bazı araçların yolda kaldığı gözlendi.

Ankara´nın Dikmen semtinde de öğle saatlerinde karla karışık yağmur yağışı başladı.

KIRKLARELİ'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

AA'nın haberine göre, Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde, iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı'nda dün başlayan kar yağışı, tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Demirköy ilçesinde NATO ile TRT'ye ait verici istasyonuna giden yol ulaşıma kapandı.

Ekipler, tipi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürürken, kar kalınlığı, Kofçaz ilçesinde 15, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 35, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Birçok araç yolda mahsur kalırken, Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araçların zincirsiz ilerlemesine izin vermiyor.

Hava sıcaklığının eksi 4 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının özellikle Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde etkili olduğunu söyledi.

Köy yollarının kapanmaması için yoğun çaba harcadıklarını belirten Eser, ekiplerin çalışmalarını tipi nedeniyle güçlükle sürdürdüğünü anlattı.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Bölgede gece başlayan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışını bıraktı. Yağışın aralıklarla devam ettiği D-100 karayolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri güzergahlarda karla mücadele çalışmasına başlarken, trafik ekipleri de araçlarında kış lastiği olmayan sürücüleri yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıyor.

Bolu kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

MANİSA'YA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Manisa’nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı. Demirci ilçe merkezinde sağanak yağmur yağışı etkili olurken, bin 470 rakımlı Akçakertik Mevki, Asitepe mevkisi ve Türkmen Tepe mevkilerinde kar yağışını etkisini artırdı. Demirci Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasına başladı.

Demirci-Simav karayolunda yolda kalan kamyonlar ve otomobiller karayolları ekiplerince kurtarılırken, yetkililer kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı Akçakertik mevkiine zincir, çekme halatı ve kar lastiği bulunmayan araçların çıkışına izin vermiyor. Akçakertik mevkiinin Simav yönünde de kar yağışı sebebiyle zaman zaman ulaşımın aksadığı belirtildi. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “ Manisa’da 2018 yılının ilk karı ilçemize yağdı. Dün akşam saatleri itibarıyla yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Belediyemiz olarak ekiplerimiz hazır” dedi.

14 OCAK PAZAR GÜNÜ TAHMİNLERİ



Meteoroloji, 14 Ocak Pazar günü tahminlerine göre, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısının yağışlı geçeceğini, yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’nun güneyinde karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağını bildirdi. İşte 14 Ocak Pazar hava durumu...

Sabah saatlerinde soğuk hava ve yağışla karşılaşan İstanbullular, kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Meteoroloji ise İstanbul'da kar yağışı ile ilgili açıklama yapmıştı. İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:

"İstanbul’da hafta sonunda yağışların kuvvetli poyrazla birlikte genellikle hafif yağmur şeklinde görüleceği, Pazar günü akşam saatlerinde ve Pazartesi günü (15.01.2018) ilk saatlerde kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar olarak meydana geleceği ve pazartesi günü sabah saatlerinden sonra ise havanın genellikle çok bulutlu olması bekleniyor. Pazar günü meydana gelebilecek kar yağışının il merkezinde yerde kar örtüsü yapması beklenmiyor. Rüzgarın; hafta sonu kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-75 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor."

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