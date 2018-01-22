Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu merak ediliyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde, İstanbul için gece saatlerinde karla karışık yağmur görüleceği belirtildi. İşte hava durumu tahminleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 mm/m2), Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta, Muğla, Antalya'nın batı ilçeleri ile Aydın kıyılarında kuvvetli (21-50 mm/m2) olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında Batı bölgelerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde, İstanbul için gece saatlerinde karla karışık yağmur görüleceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan tahminlerde yağışların ilk olarak karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı ve ardından kar yağışına dönüşeceği bildirilmişti.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün görülecek yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 mm/m2), Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta, Muğla, Antalya'nın batı ilçeleri ile Aydın kıyılarında kuvvetli (21-50 mm/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın ; İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-60 Km/sa), Marmara,Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AFRİN'DE HAVA DURUMU NASIL?

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU

KEMER'DE FIRTINA

Antalya'nın Kemer ilçesinde sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle cami minaresinin alemi ile evlerin çatısı uçarken, beton elektrik direkleri devrildi ve portakal bahçeleri zarar gördü.

Kemer'in Kuzdere Mahallesinde sabaha karşı şiddetli fırtına ve hortum etkili oldu. Fırtına ve hortum nedeniyle, Karataş Cami minaresinin alemi ile bir çok evin kiremit çatısı uçtu. Şiddetli fırtına portakal bahçelerine zarar verdi, beton elektrik direkleri ve çam ağaçlarını kökünden söktü.

Fırtına ve hortum nedeniyle evi ve portakal bahçesi zarar gören Mehmet Gökkaya, "gece saat 04.00 sıralarında 1 dakikalık ses ile uyandık. 150 metre genişliğinde ilerledi. Beton elektrik direkleri ile çam ağaçlarını devirdi. Evlerin çatıları uçtu portakal bahçeleri zarar gördü" dedi. Bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

KARS'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü kentte ağaçlar beyaza bürünerek kırağı tuttu.

Kars'ta dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Sabah erken saatlerinde işlerine giden vatandaşlar ise soğukta zor anlar yaşadı. Gece hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü Kars`ta gündüz saatlerinde termometreler eksi 10'u dereceyi gösterdi. Adeta buz kesen Kars`ta, vatandaşlar ise doğalgaz fiyatının yüksek olmasından yakındı.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte kısıtlı imkanlarla ısınmaya çalıştıklarını ifade eden vatandaşlar, Doğalgaz, elektrik ve kömür fiyatlarının pahalı olduğunu bundan dolayı yeteri derece de ısınamadıklarını belirttiler.

8 ayı kış olan kentte havaların yeniden soğuduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Doğalgaza zam geldi. Bizde kış memleketi olduğumuz için doğalgaza çalışıyoruz, elektriğe çalışıyoruz. Kömüre çalışıyoruz. Sıkıntıdayız, arabalar donuyor. Evlerimizi düzgün ısıtamıyoruz. Doğalgazı gelen zamdan dolayı kısıtlı bir şekilde yakıyoruz, tam olarak ısınamıyoruz" dediler.

"Soğuk kırağı kart postallık görüntüler oluşturdu"

Kars'ta soğuk ile birlikte etkili olan kırağı ise kart postallık görüntüler ortaya çıkardı. Kentte bulunan bütün ağaçların beyaza büründü. Tarihi mekanlarla birleşen kırağı tutmuş ağaçlar adeta insanları büyüledi. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

MUŞ'TA KARLA MÜCADELE

Muş'ta kırsal alanda 3 gün önce etkili olan ve ulaşımın sağlanamadığı Muş-Kozma Dağı karayolu, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşları etkileyen kar yağışı, ulaşımı da olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapalı olan Muş-Kızılağaç beldesi, Kurtuluş mezrası ve Kozma Dağı bölgesi, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri tarafından bölgede kar savurma aracı, greyder ve actros kar temizleme aracıyla yapılan çalışmada, zaman zaman zor anlar da yaşanıyor.

Yapılan çalışmayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan iş makinesi operatörü Nedim Gök, Kızılağaç yolunu ulaşıma açmaya başladıklarını ifade ederek, "Bazı yerlerde 1,5-2 metreye yakın kar var. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

ERZURUM'DA YOLLAR KAPALI

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum'un kırsal kesiminde 2,5 metreyi bulan kardan kapalı köy yolları birer birer açılıyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olmayacağı bölge genelinde bugün havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güney batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 17, Ardahan'da 16, Erzurum ve Ağrı'da 15, Erzincan'da 6 ve Iğdır'da 3 derece olarak ölçüldü. Kent merkezlerinde kar kalınlıkları ise Erzurum ve Ardahan'da 19, Ağrı'da 17, Kars'ta 9 santimetreye ulaştı.

En yüksek kar kalınlığı bölgedeki kayak merkezlerinde ise Erzincan'daki Ergan'da 90, Erzurum'daki Palandöken'de 55, Kars'taki Cıbıltepe'de 55 santimetre olarak kaydedildi.

SİVAS'TA 59 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 59 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 2, Divriği'de 6, Gürün'de 6, İmranlı'da 9, Kangal'da 6, Koyulhisar'da 4, Yıldızeli'nde 4, Zara'da ise 22 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici,10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 adet destek aracı olmak üzere toplamda 99 iş makinesi ve 211 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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