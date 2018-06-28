Meteoroloji'nin yaptığı uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış İstanbul’da etkisini dün gece gösterdi. Ardından bugün sabah saatlerinde yağan yağmur trafiği olumsuz etkilerken, yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar otobüs duraklarına ve üst geçit köprülerinin altına sığındı.

İstanbul genelinde aniden bastıran yağmur trafikte yoğunluğa yol açarken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve üst geçit köprülerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.Tedbirli bazı vatandaşların ise yağmurdan yanlarında taşıdıkları şemsiyelerle korundukları görüldü. Taksim, Küçükçekmece, Cevizlibağ ve Şirinevler'de vatandaşların ve sürücülerin şiddetli yağış nedeniyle yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Muğla, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Ordu, Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir’in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Yağışların; Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir’in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKOM'DAN İSTANBUL'UN 5 İLÇESİNE UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden yapılan açıklamada, "İstanbul, Marmara denizi üzerinden gelen yeni sağanak yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre bir saat içerisinde Güney bölgelerinden başlayacak olan yağış, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ilçelerinde etkili olacak. Saat 21.00'a kadar aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor" denildi.

İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün yağışlar saat 15.00'da başlayıp, akşam 21.00'a kadar devam edecek.