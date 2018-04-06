İstanbul'da beklenen kuvvetli yağışlar yerini bulutlu havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'a 7 ve 8 Nisan tarihlerinde kuvvetli yağış bekleniyordu. Yeni gelen tahminlere göre yağış beklenmiyor. Hava bulutlu olacak.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Akdeniz Bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısında kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu, batısının çok bulutlu geçmesi beklenirken bölgenin doğusunda sabah ilk saatlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER