Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde İstanbulluları sevindirecek haber geldi. Bugün (Pazar) günü hava sıcaklığı 21 derece olması beklenirken, 26 Nisan Perşembe günü 26 dereceye kadar yükselecek. İşte İstanbul için 5 günlük tahmin...

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün hava durumu parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ülkemiz doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari, Van ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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