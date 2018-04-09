Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hava durumu tahminlerine göre yurdun bir çok kesiminde yarından itibaren sıcaklık etkisini gösterecek. İstanbul'da Salı günü sıcaklık 22 dereceyi bulacak.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre: bugün (Pazartesi) Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Malatya, Ağrı, Ardahan, Van, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz ve Malatya çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da beklenen sıcaklıklar geliyor. Salı gününden itibaren hava sıcaklığı 20 dereceyi bulacak. Çarşamba günü ise 22 derece olacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER