Türkiye'nin bir tarafı soğuk havaların etkisinde kalırken bir tarafı da sıcaklıkların artmasıyla baharı yaşıyorlar. İstanbul'da soğuk havaların içinde kalan şehirler arasında. Meteoroloji'den yapılan tahminlere bakılırsa İstanbullular da bahar havasını bir kaç gün sonra yaşamaya başlayacak.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminlerine göre yurdumuz genelinde; Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Bilecik, Balıkesir ve Bursa'nın güneyi, Bolu, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kütahya ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli(40-60 km/sa ) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, öğle saatlerinden sonra Kütahya ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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