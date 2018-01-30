Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük hava durumu tahminine göre 30 Ocak 2018 Salı günü hava durumu şu şekilde:
Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinde Kastamonu kıyılarının yağmur ve sağanak, Trabzon ve Rize'nin yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 13°C
Az bulutlu
İSTANBUL 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C
Az bulutlu
KOCAELI 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR 9°C
Az bulutlu
DENİZLİ 15°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 16°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 15°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA 16°C
Az bulutlu
ANTALYA 19°C
Az bulutlu
HATAY 15°C
Az bulutlu
MERSİN 15°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİSEHİR 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 5°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 9°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 13°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı ilçeleri yağmurlu
ZONGULDAK 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde don olayı ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARDAHAN -6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ERZURUM -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 7°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 12°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 12°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 10°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA DURUMU
Akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinde 7 (60 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde batısı güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusu 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-20 km/sa), gece saatlerinde kuzeydoğudan 5 (40 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyi 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, Antalya Körfezi kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, açıkları güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde 5 (40 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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