Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük hava durumu tahminine göre 30 Ocak 2018 Salı günü hava durumu şu şekilde:

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinde Kastamonu kıyılarının yağmur ve sağanak, Trabzon ve Rize'nin yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 13°C

Az bulutlu

İSTANBUL 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C

Az bulutlu

KOCAELI 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR 9°C

Az bulutlu

DENİZLİ 15°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 16°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 15°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA 16°C

Az bulutlu

ANTALYA 19°C

Az bulutlu

HATAY 15°C

Az bulutlu

MERSİN 15°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİSEHİR 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 5°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 9°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 13°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı ilçeleri yağmurlu

ZONGULDAK 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde don olayı ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARDAHAN -6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ERZURUM -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 12°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 12°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 10°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinde 7 (60 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde batısı güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusu 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-20 km/sa), gece saatlerinde kuzeydoğudan 5 (40 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyi 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, Antalya Körfezi kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, açıkları güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde 5 (40 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, Görüş: İyi.

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