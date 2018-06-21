Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için 'Gök gürültülü sağanak yağış' uyarısında bulunmuştu ve Ankara'da sağanak etkili oldu, bazı bölgelerde araçlar mahsur kaldı

Ankara'da etkili olan sağanak yağış, etkisini gösterdiği bazı bölgelerde su birikintilerine ve araçların mahsur kalmasına neden oldu. Çankaya ilçesinde Dikmen Caddesi'nde biriken su nedeni ile bazı araçlar su içinde kaldı.

ANKARA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Batı Akdeniz’de fırtına uyarısı

Meteoroloji, Batı Akdeniz’in bazı kısımlarına şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Batı Akdeniz'in batısında (Kalkan-Kumluca arası) rüzgarın yarın öğle ve akşam saatlerinde batılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve denizcilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da hava parçalı, zaman zaman çok bulutlu olacak, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın doğudan hafif, zaman zaman orta, yağış anında ise kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Günün en yüksek sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da 30, Ağrı'da 27, Erzurum'da 24, Kars ve Ardahan'da 22 derece bekleniyor.

Marmara bölgesi için uyarı

Marmara Bölgesi'nde Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

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