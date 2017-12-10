Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Aralık 2017 son hava durumu tahminine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR NERELERDE ETKİLİ OLACAK?

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Sivas, Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Beklenen yağışların; Kıyı Ege ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR NERELERDE ETKİLİ OLACAK?

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden, zamanla Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'da fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın ; Genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Kuzey Ege, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'da ise fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuz şartlara (çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU! HANGİ İLLERDE YAĞMUR, HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?

Edirne hava durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı, 10 derece.

İstanbul hava durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 15 derece.

Kırklareli hava durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

Tekirdağ hava durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı, 14 derece.

İzmir hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 16 derece.

Manisa hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 14 derece

Uşak hava durumu: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, 10 derece.

Adana hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, 17 derece.

Karabük hava durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 13 derece.

Bolu: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 9 derece.

Mersin hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, 17 derece.

Ankara hava durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 10 derece.

Eskişehir hava durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 11 derece.

Zonguldak hava durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 16 derece.

Trabzon hava durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, 16 derece.

Kars hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, -2 derece.

Diyarbakır hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, 10 derece.

Gaziantep hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, 10 derece.

DENİZLERDE HAVA



Karadeniz'de kuvvetli fırtına, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'in güney ve güneybatıdan 6 ila 8 yer yer 9 (50-75 yer yer 90 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) öğleden sonra batısı, akşam tamamı kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı ile öğleden sonra orta kesimleri, akşam doğusu 3,0 ila 4,0m yer yer 5,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu; Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğleden sonra kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m akşam 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğleden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) akşam güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) öğleden sonra kuzeybatıdan, akşam güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m akşam 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); doğusu 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve sisli, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, siste zayıf.

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