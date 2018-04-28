Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu raporlarına göre doğu bölgeleri için yağış uyarısı yapıldı, yağışların bir hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den gelen açıklamaya şöyle:

Yurdumuz halen yüksek basınç merkezi ile sıcak havanın etkisi altındadır. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyretmektedir.

Bu haftasonu ve önümüzdeki hafta boyunca yurdumuzun özellikle doğu bölgelerinde (Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimleri), yer seviyesinde sıcak hava ile atmosferin üst seviyelerinde soğuk hava bulunmasından dolayı meydana gelmesi beklenen ve halk arasında kırkikindi yağışları olarak isimlendirilen, öğleden sonraları görülecek mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki kararsızlık yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının haftasonunda doğu bölgelerimiz ile Karadeniz kıyı kesiminde biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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