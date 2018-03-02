Hava durumu için Meteoroloji'den günlük tahminler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınlamış olduğu hava durumu raporunda Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Öte yandan kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (8-12 derece) hava sıcaklıklarının artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'de kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte 2 Mart bugün hava durumu raporu ve detaylar...

HAVA DURUMU RAPORU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Hakkari çevresinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İL İL SAATLİK HAVA DURUMU RAPORU

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C , 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ÇANAKKALE °C , 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C , 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzeybatı kesimleri ile akşam ve gece saatlerinde il geneli yağmurlu

YALOVA °C , 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

Ege Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kıyı kesimleri ve zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa.) şekilde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C , 13°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AYDIN °C , 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimi ve akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

İZMİR °C , 16°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimi ve zamanla il geneli sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C , 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C , 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C , 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C , 18°C

Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C , 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C , 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KAYSERİ °C , 10°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C , 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C , 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KARABÜK °C , 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

SİNOP °C , 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C , 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C , 8°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C , 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C , 10°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C , 7°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Şırnak çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C , 10°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C , 3°C

Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR °C , 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C , 11°C

Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor

DİYARBAKIR °C , 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C , 13°C

Parçalı bulutlu

KİLİS °C , 14°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C , 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERİMİZDE HAVA DURUMU

Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Karadeniz

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Karadeniz zamanla yağmurlu,

Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde;

Dalga: 1,0 ila 2,0m,

Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta.

Marmara Denizi

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu,

Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde;

Dalga: 0,5 ila 1,0m;

Görüş: İyi.

Ege Denizi

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı,

Rüzgâr: Güney ve güneybatı, güneyinde güney ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde,

Dalga: 1,5 ila 2,5m, zamanla 2,0 ila 3,0m,

Görüş: İyi

Akdeniz

Hava Durumu: Parçalı bulutlu,

Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde,

Dalga: 0,5 ila 1,5m,

Görüş: İyi.

Van Gölü

Hava Durumu: Çok bulutlu,

Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde,

Dalga: 0,25 ila 0,5m,

Görüş: İyi, yağış anında orta.

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