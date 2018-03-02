Hava durumu için Meteoroloji'den günlük tahminler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınlamış olduğu hava durumu raporunda Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı için sağanak yağış uyarısında bulundu.
Öte yandan kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (8-12 derece) hava sıcaklıklarının artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'de kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte 2 Mart bugün hava durumu raporu ve detaylar...
HAVA DURUMU RAPORU
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Hakkari çevresinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İL İL SAATLİK HAVA DURUMU RAPORU
Marmara Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzeybatı kesimleri ile akşam ve gece saatlerinde il geneli yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
Ege Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kıyı kesimleri ve zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa.) şekilde esmesi bekleniyor.
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimi ve akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimi ve zamanla il geneli sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
Parçalı bulutlu
Parçalı zamanla çok bulutlu
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
Parçalı zamanla çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Şırnak çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERİMİZDE HAVA DURUMU
Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Karadeniz
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Karadeniz zamanla yağmurlu,
Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde;
Dalga: 1,0 ila 2,0m,
Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta.
Marmara Denizi
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu,
Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde;
Dalga: 0,5 ila 1,0m;
Görüş: İyi.
Ege Denizi
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı,
Rüzgâr: Güney ve güneybatı, güneyinde güney ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde,
Dalga: 1,5 ila 2,5m, zamanla 2,0 ila 3,0m,
Görüş: İyi
Akdeniz
Hava Durumu: Parçalı bulutlu,
Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde,
Dalga: 0,5 ila 1,5m,
Görüş: İyi.
Van Gölü
Hava Durumu: Çok bulutlu,
Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde,
Dalga: 0,25 ila 0,5m,
Görüş: İyi, yağış anında orta.
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