Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uzun ölçekli hava durumu tahminlerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de bahar havasını unutturacak uyarı geldi. İşte İstanbul ve İzmir'de 6 Mayıs 2018 günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Ankara'da ise 5 Mayıs 2018 tarihinden itibaren sağanak yağışlar etkisini gösterecek. İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...

İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNİ

Öğle saatlerinden sonra Ankara'da bugün mevzi sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

İZMİR HAVA DURUMU TAHMİNİ

İzmir'de hava bugün iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

YURT GENELİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Hatay, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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