Meteoroloji sağanak yağış için uyardı. Hava durumu raporlarına bakılırsa yurdun çoğu kesiminde yağış görülecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Çanakkale, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU UYARILARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege ile Çanakkale, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi ve Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TEKİRDAG °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BURSA 15,3 °C Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 14°C

İzmir çevrelerinde bu gece saatlerinde başlayacak olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cuma) öğleden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden başta ani sel, su baskını ve yıldırım gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MUĞLA °C, 10°C

Muğla çevrelerinde görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Antalya'nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, Alanya, İbradi, Akseki, Gündoğmuş) görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, 30.12.2017 (Cumartesi) günü akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-80 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ESKISEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz 'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, zamanla 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) ilk saatlerde doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde doğusunda 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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