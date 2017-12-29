Meteoroloji sağanak yağış için uyardı. Hava durumu raporlarına bakılırsa yurdun çoğu kesiminde yağış görülecek.
Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Çanakkale, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
HAVA DURUMU UYARILARI
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege ile Çanakkale, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi ve Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
TEKİRDAG °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BURSA 15,3 °C Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 14°C
İzmir çevrelerinde bu gece saatlerinde başlayacak olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cuma) öğleden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden başta ani sel, su baskını ve yıldırım gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MUĞLA °C, 10°C
Muğla çevrelerinde görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Antalya'nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, Alanya, İbradi, Akseki, Gündoğmuş) görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, 30.12.2017 (Cumartesi) günü akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-80 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ESKISEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
RİZE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AĞRI °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz 'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, zamanla 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) ilk saatlerde doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde doğusunda 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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