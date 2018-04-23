Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları tüm yurt genelinde artış gösterecek. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 10 dereceye kadar artış gösterecek.

Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Artacak!

Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin yurdumuzu terketmesiyle beraber, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren ülkemiz genelinde artarak, önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin yer yer 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Yurdun büyük bir bölümünün yağışsız geçeceği tahmin edilen yeni haftada hava sıcaklıklarının; Ankara’da 27, İstanbul’da 26, İzmir’de 30, Antalya’da 27, Samsun ve Erzurum’da 20 , Diyarbakır’da 28 derecelere ulaşması bekleniyor.

Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat ve Sivas çevreleri ile Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

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