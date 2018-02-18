Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Van, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar, Iğdır çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU İÇİN ÜÇ KRİTİK UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Iğdır çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, görüş mesafesinde azalama, trafikte aksama vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Doğu Anadolu' da beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışının Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

11°C Parçalı bulutlu

Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası ve bölgenin doğusunun bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu,doğusunda bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

AYDIN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARAMAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu

SİNOP °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

RİZE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ile akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yoğun kar, Iğdır çevresinde kuvvetli yağmur şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, -1°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ELAZIĞ °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge geneli ile akşam saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZIANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KİLİS °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney yönlerden 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatler kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatler batısı kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, ilk saatler 3,0m, doğusu 5,0m Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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