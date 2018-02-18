Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Van, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar, Iğdır çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
HAVA DURUMU İÇİN ÜÇ KRİTİK UYARI
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Iğdır çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, görüş mesafesinde azalama, trafikte aksama vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Doğu Anadolu' da beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışının Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
11°C Parçalı bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul Anadolu Yakası ve bölgenin doğusunun bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu,doğusunda bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
AYDIN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARAMAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu
SİNOP °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
RİZE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli ile akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yoğun kar, Iğdır çevresinde kuvvetli yağmur şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, -1°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ELAZIĞ °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge geneli ile akşam saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZIANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KİLİS °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
DENİZLERDE HAVA DURUMU
Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney yönlerden 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatler kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatler batısı kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, ilk saatler 3,0m, doğusu 5,0m Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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