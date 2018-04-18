Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda Cuma günü yurdun tamamında yağış olacağı belirtildi. Bugünkü hava durumu raporunda da Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu olacağı bildirildi. İşte 18 Nisan Meteoroloji hava durumu tahmin raporu ve detaylar...
CUMA GÜNÜNE DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlanan 5 günlük tahmin raporunda, Cuma günü yurdun tamamında yağış beklendiği bilgisi yer aldı. Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında sağanak ve gök gürültülü şekilde görülecek olan yağışlar, Cumartesi günü yurdu terk edecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU - 18 NİSAN 2018
Marmara Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra güneydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu, öğleden sonra doğusu çok bulutlu
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
Ege Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Kütahya çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
OSMANİYE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 27°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Parçalı, öğleden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı, öğleden sonra yer yer çok bulutlu
KARABÜK °C, 27°C
Parçalı, öğleden sonra yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
Orta ve Doğu Karadeniz
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ORDU °C, 16°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra güneydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUŞ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TUNCELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
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