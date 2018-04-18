Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda Cuma günü yurdun tamamında yağış olacağı belirtildi. Bugünkü hava durumu raporunda da Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu olacağı bildirildi. İşte 18 Nisan Meteoroloji hava durumu tahmin raporu ve detaylar...

CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlanan 5 günlük tahmin raporunda, Cuma günü yurdun tamamında yağış beklendiği bilgisi yer aldı. Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında sağanak ve gök gürültülü şekilde görülecek olan yağışlar, Cumartesi günü yurdu terk edecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU - 18 NİSAN 2018

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra güneydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu, öğleden sonra doğusu çok bulutlu

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Kütahya çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

OSMANİYE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 27°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Parçalı, öğleden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı, öğleden sonra yer yer çok bulutlu

KARABÜK °C, 27°C

Parçalı, öğleden sonra yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

Orta ve Doğu Karadeniz

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU °C, 16°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra güneydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TUNCELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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