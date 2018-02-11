Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesi üzerinden bugünün hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayınlanan hava durumu raporunda, yurt geneli hava sıcaklıkları ve yağış türleri hakkında bilgi verildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den hava durumu tahminleri...
HAVA DURUMU
Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Edirne'de sabah saatlerinden itibaren aralıkla süren yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düştü.
DHA'nın haberine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıkla süren yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşerken, kentin yüksek kesimleri kısa sürede beyaza büründü. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı ve çevresindeki etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri karla karışık yağmur yağışının devam edeceği ifade etti.
HAVA SICAKLIĞI: Kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece artacağı, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli kuzeyli rüzgar, Kıyı Ege'de kuvvetli yağışla birlikte 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Marmara’nın kuzeyinde kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak şeklinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Lokal su baskını, trafikte aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Marmara Bölgesi
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batısında yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güney ve güneybatı, kuzeyinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, batı kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ege Bölgesi
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHiSAR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi
Çok bulutlu, batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Çok bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BURDUR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin aralıklı hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ESKİSEHİR °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu
KAYSERİ °C, 15°C
Çok bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
DÜZCE °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KARABÜK °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Rize, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bayburt çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ARTVİN °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 14°C
Çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 14°C
Çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı yer yer çok bulutlu, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 16°C
Çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Çok bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu
Denizlerde Hava Durumu
Sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyi ile öğle saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde fırtına; Gece saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde doğusu batıdan 7 (60 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunun açıkları doğu ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Karadeniz'in doğusunun açıkları ile gece saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6 (40-60 km/sa), sabah saatlerinde kuzeyi 6 ila 8 (50-75 km/sa), öğle saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle saatlerinde güneyi 6 ila 8 (50-75 km/sa), öğle saatlerinde kuzeyi kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneyi batıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, öğle saatlerine kadar yer yer 3,5 ila 4,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı 7 (60 km/sa); Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), sabah saatlerinde batısı ile öğle saatlerinde doğusu 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, akşam saatlerinde 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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