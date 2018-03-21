İstanbul'da bugün hava parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trakya kesiminin, gece saatlerinden sonra İstanbul ve doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR YENİDEN GELİYOR

İstanbul'da geçen haftadan itibaren yağışlı havalar etkisini göstermişti. Bugün bahar havasını yeniden hisseden İstanbullulara kötü haber. Yağmur yarın itibariyle yeniden geliyor. Pazar gününe kadar devam edecek. İşte 5 günlük hava durumu tahminleri.

5 GÜNLÜK TAHMİN

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 21 Mart Çarşamba 9 17 68 76 22 0,3 25,6 5,5 12,6 22 Mart Perşembe 8 11 78 91 39 -1,4 20,8 6 12,7 23 Mart Cuma 7 15 72 93 24 -2 21,8 5,8 13 24 Mart Cumartesi 7 9 75 91 23 -2,1 24,1 5,7 13 25 Mart Pazar 6 16 72 89 17 1,2 22,6 6,4 13,4 İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ YURT GENELİ HAVA DURUMU Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzeyi ile akşam saatlerinden sonra Trakya, gece saatlerinden sonra İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle batı ve güneybatı, gece Marmara'da kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında kuvvetli(30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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