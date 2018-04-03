Bir türlü bahar havasına giremediğimiz şu aylarda bir şok edici uyarı daha geldi. Yurdun bir çok kesiminde sabah ve gece saatlerinde zirai don olayı görülecek. Vatandaşlara Meteoroloji'den uyarı geldi.

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çankırı, Erzincan, Bingöl, Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerinde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara (Baca ve soba gazı zehirlenmeleri, çatı uçması ve ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ'DEN GELEN DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Ankara, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kastamonu, Çankırı ve Bolu'da hafif don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 1000 metre ve üzeri rakımlı kesimlerinde), Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş) ve Sivas, Kayseri çevrelerinde orta kuvvette don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER