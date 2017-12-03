Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son tahmini (03.12.2017) İstanbul'da havalar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Önümüzdeki hafta içinde ise özellikle çarşamba gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbul'da da çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor.



AKOM'DAN HAVA SICAKLIĞI UYARISI

AKOM'dan yapılan uyarıda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yeni hafta başından itibaren balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.

NERELERDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK?

Bugün, yağışların Balıkesir'in Edremit ilçesinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BUGÜN SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNDEN SONRA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 16 derece

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatleri ile gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı, 19 derece

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı, 21 derece

Adana: Parçalı ve az bulutlu, 21 derece

Antalya: Parçalı bulutlu, 22 derece

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 21 derece

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, 18 derece

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 3 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 15 derece

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HAVALAR NASIL OLACAK?

MALATYA, ELAZIĞ, ADIYAMAN, TUNCELİ VE BİNGÖL İÇİN SİS UYARISI

Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sis uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de yarın sabaha kadar havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklıkların 2-3 derece artacağının tahmin edildiği bölgede, rüzgarın da farklı yönlerden hafif kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede sabah ve gece saatlerinde lokal olarak sis ve pus beklendiğinden olumsuzluklara karşı yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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