Meteoroloji İstanbul için uyardı! Hava durumu bugün ve yarın nasıl olacak? (19.11.2017)

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, bugün Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Manisa çevrelerinde yağış bekleniyor. Son tahminlere göre, yağış beklenen yerlerde hava sıcaklığının da 4 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor.
YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI BEKLENEN YERLER?
Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin güney ve batısı ile zamanla doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum'un yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın: İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Marmara ve Kıyı Ege'de Kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bugün (Pazar) Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.
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HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK MI?
Son hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE KIYI EGE'DE RÜZGAR
Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Bugün(Pazar) İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BUGÜN VE YARIN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçeleri (Kuşadası, Didim, Marmaris, Bodrum, Datça, Köyceğiz, Dalaman), yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Bugün İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinde soba zehirlenmeleri başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Bugün Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (çamur şeklinde yağış, görüş mesafesinde ve hava kalitesinde azalama vb) tedbirli olunması gerekmektedir.
— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 18, 2017
İL İL BEKLENEN SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU
BURSA 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Anadolu Yakasında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
KIRKLARELİ 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmurlu
İZMİR 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HATAY 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 15°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
KASTAMONU 14°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
ZONGULDAK 15°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
SAMSUN 22°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KARS 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MALATYA 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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