Meteoroloji İstanbul için uyardı! Hava durumu bugün ve yarın nasıl olacak? (19.11.2017)

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, bugün Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Manisa çevrelerinde yağış bekleniyor. Son tahminlere göre, yağış beklenen yerlerde hava sıcaklığının da 4 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor.

YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI BEKLENEN YERLER?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin güney ve batısı ile zamanla doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum'un yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın: İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Marmara ve Kıyı Ege'de Kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bugün (Pazar) Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK MI?

Son hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KIYI EGE'DE RÜZGAR

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Bugün(Pazar) İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BUGÜN VE YARIN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçeleri (Kuşadası, Didim, Marmaris, Bodrum, Datça, Köyceğiz, Dalaman), yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bugün İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinde soba zehirlenmeleri başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Bugün Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (çamur şeklinde yağış, görüş mesafesinde ve hava kalitesinde azalama vb) tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL BEKLENEN SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU

BURSA 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Anadolu Yakasında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmurlu

İZMİR 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HATAY 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 15°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KASTAMONU 14°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

ZONGULDAK 15°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

SAMSUN 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KARS 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

meteoroloji

hava durumu

Hava sıcaklıkları

pazartesi hava durumu

istanbul hava durumu