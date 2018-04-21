Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları ile 21 Nisan günlük hava durumu raporunu sizler için haberimizde derledik. Dün Türkiye'nin neredeyse tamamında etkili olan yağışlı hava ile sıcaklık düşüşü de yaşanmıştı. Bugün batı, güney ve İç Anadolu'nun batısındaki iller güneşli bir havaya uyanırken, diğer bölgeler de yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Yağışlı havanın akşam saatlerinde yavaş yavaş ülkeyi terk etmesi bekleniyor. Şimdi bugünkü hava durumuna biraz daha detaylı bakalım...
METEOROLOJİ'DEN 3 KRTİTİK UYARI!
Meteoroloji üç ayrı bölge için 3 farklı uyarıyı bugünkü raporunda yayınladı. İlk uyarı, yağışların bu sabah saatlerinde Samsun'un doğusu ve Ordu çevreleri ile bugün (Cumartesi) Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Van, Bitlis, Şırnak, Hakkari) yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması yönünde.
İkinci uyarı, rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve batı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması yönünde.
Üçüncü uyarı ise , bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in İç Kesimleri ve Doğu Anadolu’da hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı riski bulunduğundan zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazar) sabah saatlerinde doğusu ile kuzey kıyılarında sis hadisesi etkili olacak. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BİLECİK, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde sisli
KOCAELİ, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ilk saatlerde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı riski bulunmaktadır. Rüzgarın bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, doğusunun çok bulutlu, bugün (Cumartesi) Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısı ve iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Göller yöresinde sabah ilk saatlerde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı riski bulunmaktadır.
ADANA, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) iç kesimleri ve yüksekleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA, 29°C
Parçalı bulutlu
MERSİN, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
OSMANİYE, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Cumartesi)Çankırı ve Yozgat çevreleri ile bu sabah saatlerinde güney ve doğusu yağmur ve sağanak, Sivas ve Kayseri'nin kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ilk saatlerde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı riski bulunmaktadır.
ANKARA, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİSEHİR, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRSEHİR, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi9 sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Karabük, Kastamonu, Bartın, Bolu ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah ilk saatlerde Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah ilk saatlerde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı riski bulunmaktadır.
BOLU, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) yağmurlu, bu sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU, 12 °C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) yağmurlu, bu sabah ilk saatlerde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi)bölge geneli ile yarın (Pazar) sabah saatlerinde kıyıları aralıklı yağmur ve sağanak, bu sabah ilk saatlerde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ilk saatlerde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı riski bulunmaktadır.
ARTVİN, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN, 12 °C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Doğusunda bu sabah saatlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT , 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğusu ile bugün (Cumartesi) bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güneydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusu ile Van Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bugün (Cumartesi) Van, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı riski bulunmaktadır.
ERZURUM, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
IĞDIR, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
TUNCELİ, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
VAN, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren Kuzey ilçelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KİLİS, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Orta Ege ile gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, gece saatlerinde batısı yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusu ile akşam saatlerinde geneli güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusu 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerine kadar yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), güneyi 7 (60 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi ile akşam saatlerinde geneli kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), sabah saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, Güney Ege'de yer yer 4,0m Görüş: İyi, fırtına anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, açıkları kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), sabah saatlerinde 8 (75 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde geneli ile akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yer yer 6 (50 km/sa), gece saatlerinde batısı 7 (60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'de 3,5 ila 4,5m, gece saatlerinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde kuzeybatıdan 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, yer yer 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
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