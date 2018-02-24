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İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Ankara 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu

İstanbul 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

İzmir 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Adana 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ve gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı

Antalya 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri ve akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Manavgat, Alanya, Akseki ve İbradı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.