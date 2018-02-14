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Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Amasya ile bu sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak, Van çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.