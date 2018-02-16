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Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısını iki ayrı bölge için yaptı. Son gelen bilgilere göre, Antalya'da çok yoğun yağış ve sel tehlikesi bulunurken, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının meydana geleceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen kritik uyarılar ve kritik kent merkezlerindeki hava durumu tahminleri