Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısını iki ayrı bölge için yaptı. Son gelen bilgilere göre, Antalya'da çok yoğun yağış ve sel tehlikesi bulunurken, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının meydana geleceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen kritik uyarılar ve kritik kent merkezlerindeki hava durumu tahminleri
Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz ile İstanbul'un Anadolu yakası, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Aydın, Denizli, Muğla, Afyon, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Antalya'nın batı ilçelerinde (Kaş, Kale, Finike, Elmalı, Kumluca, Kemer, Korkuteli) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(30-75 km/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım riski, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda meteorolojiden uyarı yapıldı.
Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Antalya'nın batı ilçeleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
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