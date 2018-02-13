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Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı, Erzincan ve çevrelerinde yağmurlu, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 4, Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 7, Ağrı ve Ardahan'da 3, Erzurum'da 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları Iğdır'da 14, Tunceli'de 13, Erzincan'da 7, Kars, Erzurum ve Ağrı'da 3, Ardahan'da 2 derece olacak.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 54, Cıbıltepe'de 54, Ergan'da 82 santimetre oldu.

Yetkililer, vatandaşları, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don ve pus olayına, dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyardı.